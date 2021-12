F1 2021: Daniel Ricciardo protagonista nell’ultimo episodio di “After The Apex”

Oggi Codemasters ed Electronic Arts hanno rilasciato la parte finale della serie di contenuti su F1 2021 di Daniel Ricciardo After the Apex. L’episodio quattro si concentra sulla passione del pilota della McLaren per la musica e su come lo aiuti a prepararsi a correre. Per molti anni la musica è stata sinonimo di Formula 1, e l’introduzione di F1 Tracks a Luglio 2019 ha dato ai giocatori un altro modo di connettersi con il loro sport preferito.

Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters, ha dichiarato:

Ė affascinante apprendere come Daniel si prepari per una gara, e quanto la musica giochi un ruolo importante nella sua preparazione. La serie After the Apex è stata il primo passo per portare il nostro contenuto oltre il gioco e lo sport e permettere ai nostri giocatori di imparare di più sui loro beniamini della corsa.



F1 2021, il gioco ufficiale del Fia Formula One World World Championship vanta diverse nuove caratteristiche, tra cui l’ultima emozionante modalità storia ‘Braking Point’, una modalità Carriera ampliata che permette a due giocatori di unirsi e gareggiare, e Real-Season Start, con la possibilità di entrare nel campionato in qualsiasi momento, adottando la classifica piloti e costruttori in tempo reale.