Super Bomberman R Online: la season 3 porta un personaggio da Suikoden

Konami ha annunciato la Season 3 di Super Bomberman R Online, disponibile in free-to-play su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC via Steam e Google Stadia. Questo nuovo aggiornamento introduce il nuovo Suikoden 2 Hero Bomber, ispirato a Riou della storica serie JRPG di Konami, di cui è protagonista del secondo episodio.

Alla guida della New State Army, Suikoden 2 Hero Bomber combatte contro Highland sul pianeta Dunan. Innumerevoli incontri e separazioni e una vita di avversità lo hanno trasformato nell’eroe che è oggi. In SUPER BOMBERMAN R ONLINE sarà in grado, grazie all’abilità ‘Twin Fang‘, di far esplodere personaggi e bombe con i suoi tonfa. Qui sotto potete vedere Riou nella sua versione bomber.

Oltre a Suikoden 2 Hero Bomber, la Season 3 presenta il nuovo evento ‘Mighty Fest’ ambientato nello stage Power Zone. In questo evento, la potenza di fuoco e il numero di bombe a disposizone dei giocatori sono al massimo livello fin da subito.

Infine, acquistando il Season 3 Gold Battle Pass si attiverà un Bonus EXP che permetterà ai giocatori di guadagnare il 30% in più di esperienza giocando match rapidi. Il Bonus EXP resterà attivo fino alla fine della stagione. Nuove mappe sono state preparare per la modalità Battle 64, tenetevi pronti!

Qui sotto potete vedere gli screen di alcuni oggetti della nuova season, ricordandovi anche i contenuti che aveva portato la season 2, con Soma Cruz Bomber.