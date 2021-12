Castlevania Grimoire of Souls: aggiunti nuovi grimori e disponibile il Winter Update

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia il secondo major update per Castlevania Grimoire of Souls. Dopo l’aggiornamento di ottobre dedicato a Halloween, arriva oggi il Winter Update, disponibile senza costi aggiuntivi via Apple Arcade, il popolare servizio game in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in costante aumento di oltre 200 titoli premium con nuove uscite, titoli premiati dalla critica e giochi amati dai fan, tutti senza pubblicità o acquisti in-app.

Questo aggiornamento aggiunge due nuovi Grimori e una nuova storia su Castlevania Grimoire of Souls:

Il caos nei Grimori diventa sempre più fervente e orde di mostri cominciano a riapparire in tutto il mondo. Accompagnati da un nuovo alleato, Alucard e gli altri si faranno strada nella nuova era dei Grimori. Una Maria adulta e Alucard incontrano ancora una volta Shanoa e Albus, riaffermando e rafforzando il loro legame senza tempo. Davanti a loro appare Hermina, ex membro dell’Organizzazione, e Soma Cruz, caduta nelle tenebre. Cosa possono volere? Guidati dal destino, la storia di Vital Souls si dipana ancora di più nel caos.



Come per l’Halloween Update, anche questo aggiornamento introduce una nuova sfida per i giocatori. “Winter Holiday” porta nuovi stage a tema invernale. Questa sfida non sarà limitata al solo periodo invernale ma resterà permanentemente attiva in game. Le monete speciali a tema “Winter Holiday” saranno disponibili anche nel Grimorio delle Anime e potranno essere scambiate con una varietà di ricompense tra cui skin, armi e armature. I giocatori avranno anche a disposizione skin e accessori esclusivi per abbracciare appieno lo spirito delle feste.