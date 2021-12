Overlord Escape From Nazarik: in arrivo nel 2022

Ci sono novità da parte di Kadokawa Corporation & ENGINES , il loro nuovo progetto Overlord Escape From Nazarik, titolo ispirato all’omonima opera di Kugane Maruyama. Il ricco mondo di Overlord si presenta a noi, in un Metroidvania tutto da esplorare.

Nel titolo vestiremo i panni di Clementine e approfondiremo un capitolo completamente nuovo della serie , portato in vita sotto la supervisione del creatore originale, Kugane Maruyama.

Che siate nuovi della serie o fan incalliti, ci sarà molto da scoprire e godere in questa dark fantasy action-adventure che vi intrappolerà in una rete di intrighi a tema.

La nostra Clementine si sveglia per ritrovarsi imprigionata nella Grande Tomba di Nazarick da nientemeno che l’Essere Supremo, Ainz Ooal Gown, che la costringe a partecipare ai suoi brutali esperimenti.



Privata delle sue armi preferite e di una buona parte dei suoi ricordi, Clementine deve sconfiggere tutti i servitori più formidabili di Ainz mentre si aggrappa alla sua strada verso la libertà.

In un primo momento, Clementine sarà disarmata e, grazie alla sua amnesia, incapace di esercitare appieno le sue capacità. Dovrà esplorare ogni centimetro della Grande Tomba di Nazarick per recuperare il suo arsenale di armi e poteri e usarli per farla fuggire.

L’incredibile agilità di Clementine le permette di eseguire gesta super umane di parkour che la aiuteranno a navigare nel suo ambiente in una varietà di modi.

Fate uso della vasta gamma di abilità di Clementine per aumentare la vostra potenza di fuoco e la mobilità. La padronanza di diversi tipi di magia sarà essenziale per esplorare le varie fasi del gioco.

I ricordi di Clementine saranno nascosti nelle varie fasi del gioco sotto forma di frammenti di memoria. Trovateli per svelare i molti misteri che circondano la situazione attuale di Clementine.

Il titolo uscirà nel 2022 su Nintendo Switch e Pc sulla piattaforma Steam