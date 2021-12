THEA500 Mini: data per la retro console Amiga

Retro Games ha annunciato che la THEA500 Mini, rivisitazione su licenza dello storico home computer a 16 bit, Amiga 500, è ora entrata in piena produzione e la sua uscita è prevista per il 25 marzo 2022.

Nel corso degli ultimi mesi è stata annunciata la lista finale dei giochi inclusi, che si conclude con l’annuncio del gioco finale di oggi, Stunt Car Racer di Geoff Crammond.

Questo porta la lista completa dei giochi a 25, ognuno dei quali è un classico Amiga molto apprezzato e acclamato dalla critica. Inoltre, se si possiedono giochi originali Amiga, questi possono essere giocati tramite chiavetta USB utilizzando la funzionalità WHDLoad della THEA500. Con gli utenti in grado di modificare il setup, le opzioni del controller e le impostazioni del display.

Lo stock di lancio della THEA500 Mini dovrebbe lasciare lo stabilimento di produzione all’inizio di gennaio 2022. Inoltre, a causa di molte richieste dei fan, saranno resi disponibili in territori selezionati anche pacchetti “solus” standalone del Mouse e del Gamepad.

“Negli ultimi due mesi, il mio team ha lavorato duramente per finalizzare il firmware del THEA500 Mini, oltre a lavorare a stretto contatto con i nostri partner di produzione per garantire la massima qualità” ha dichiarato Chris Smith, CTO di Retro Games, “e come impegno nei confronti dei nostri fedelissimi fan, a breve metteremo in circolazione anche un nuovo aggiornamento natalizio del firmware THEC64”.

“Inoltre, in passato abbiamo messo in primo piano l’esperienza di unboxing e sentiamo che questa volta abbiamo superato le aspettative e vi porteremo il nostro prodotto più bello finora”, continua Paul Andrews, Managing Director di Retro Games.

Sviluppato da Retro Games Ltd. e distribuito da Koch Media, THEA500 Mini viene fornito con il mouse a 2 pulsanti in stile originale e un gamepad di precisione a 8 pulsanti di nuova concezione. Arriva nei negozi il 25 marzo 2022 con un prezzo al dettaglio consigliato di 129,99 €.

Incluso nella scatola con THEA500 Mini c’è un mouse classico USB cablato da 1,8 m, un gamepad di precisione a 8 pulsanti cablato da 1,8 m, un cavo di alimentazione da USB-A a USB-C (PSU non incluso) e un cavo HDMI (entrambi lunghi 1,8 m) che consentono la piena compatibilità con tutte le TV moderne. Altre caratteristiche includono una funzione di salvataggio del gioco, aggiornamento dello schermo selezionabile a 50Hz o 60Hz, filtro CRT e opzioni di ridimensionamento multiple. Potete anche caricare i vostri file, giochi e revisioni del firmware tramite una chiavetta USB (non inclusa).

ELENCO DEI GIOCHI FINALI THEA500 MINI:

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition’92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess, Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus The Fox: To Marrakech And Back

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The “Nth” Dimension

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer pubblicato per l’occasione.