Steam Deck è sulla buona strada per il lancio a febbraio 2022

Inizialmente previsto per questo dicembre, lo Steam Deck era stato rinviato a febbraio 2022. Fortunatamente, stando alle dichiarazioni del designer di Valve, Greg Coomer, c’è ottimismo sul fatto che l’azienda pubblicherà il suo PC/console portatile nella data stabilita.

Parlando in un’intervista con PC Gamer, Coomer si è detto ottimista riguardo al lancio di Steam Deck a febbraio, dicendo che, allo stato attuale delle cose, l’azienda sarà in grado di raggiungere la finestra di lancio prevista.

“Ci sentiamo sulla buona strada“, ha detto Coomer. “Siamo ancora dispiaciuti di esserci spostati dalla fine di quest’anno all’inizio del prossimo. Ma sì, tutti i segni indicano che saremo in grado di spedire a febbraio”.

Coomer ha anche detto che, anche se Valve inizierà a spedire un alto numero di Steam Deck ai consumatori fin dal primo giorno, data la natura del lancio del prodotto (che viene venduto solo attraverso Steam, e non sarà, a differenza della maggior parte delle altre console, disponibile al dettaglio), la distribuzione sarà molto più scaglionata.

“È un vero e proprio lancio del prodotto, quindi molte migliaia di persone riceveranno subito i Deck non appena saremo in grado di spedirli”, ha detto. “Ma anche parlare di migliaia sarebbe piuttosto basso rispetto ai volumi a cui puntiamo nei primi mesi”.

Coomer fa poi sapere che Valve si aspetta di vendere milioni di dispositivi entro il primo anno di vita.

“Abbiamo intenzione di avere un lancio con un numero comunque significativo di utenti proprio all’inizio, per poi costruirlo nel tempo, piuttosto che fare il botto il primo giorno e poi avere un declino dopo”, ha detto. “Se si estende la linea temporale fino al 2022 e fino al 2023, ci aspettiamo di costruire costantemente sui nostri numeri per tutto questo tempo, fino al punto in cui ci saranno molti milioni di clienti, se le cose vanno come pensiamo, che useranno lo Steam Deck entro la fine di quell’anno o giù di lì, fino al 2023″.

Il CEO di Valve, Gabe Newell ha detto in precedenza che l’azienda spera di vendere “milioni” di unità del dispositivo, quindi chiaramente, hanno grandi piani e grandi aspettative per lo Steam Deck.