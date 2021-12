Astro City Mini V: annunciata la nuova console SEGA

SEGA ha annunciato Astro City Mini V, il secondo prodotto della serie Arcade Classics dopo l’uscita dell’originale Astro City Mini nel dicembre 2020. Sarà lanciato nell’estate 2022 in Giappone al prezzo di 19.580 yen.

Astro City Mini V è una mini riproduzione del cabinato Astro City apparso nelle sale giochi giapponesi nel 1993. A differenza della mini console uscita lo scorso anno, Astro City Mini V usa uno schermo verticale e contiene 22 giochi, per lo più shoot ‘em up, tra cui Out Zone, Battle Bakraid Unlimited Version, e Sorcer Striker.

La lista completa dei titoli è la seguente:

Action Fighter

Aero Fighters (Sonic Wings)

Armed Police Batrider*

BATSUGUN

Battle Bakraid Unlimited Version*

Cosmo Police Galivan

Desert Breaker*

Dogyuun*

Fire Shark (Same! Same! Same!)

Grind Stormer (V・V)

Gunbird

Moon Cresta

Out Zone*

Raiden

Samurai Aces (Sengoku Ace)

Sorcer Striker (Mahou Daisakusen)

Strikers 1945

TATSUJIN

Terra Cresta

Truxton II (TATSUJIN OH)*

Wrestle War

ZAXXON

*Port per la prima volta. Out Zone e Dogyuun sono i primi port per il Giappone.

L’arcade Game Center Mikado, con sede a Tokyo, ha collaborato allo sviluppo di Astro City V, fornendo schede di circuiti difficili da ottenere, selezionando i titoli e supervisionando la disposizione dei pulsanti.

Questa mini console ha anche una connessione HDMI per collegare l’hardware a un display esterno, e una funzione “Easy Save” che salva istantaneamente il gioco premendo un pulsante.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio, qui invece il sito ufficiale.