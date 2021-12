Secretlab annuncia le sedie di The Witcher

La stagione 2 di The Witcher su Netflix è finalmente arrivata e potete scommettere che Secretlab ha trovato un modo per farvi comprare i suoi nuovi prodotti. I fan dello strigo sanno che il modo migliore per gustarsi un titolo del genere è necessario il comfort ideale. Fortunatamente, su questa cosa siete stati preceduti da Secretlab, la quale ha collaborato con CD Projekt Red per creare la sedia Secretlab Titan Evo 2022 The Witcher Edition, e sembra elegante. La sedia è un omaggio al Witcher Geralt preferito da tutti e, oltre al design elegante, la sedia da gioco Secretlab Titan Evo Witcher presenta la parte anteriore e centrale del medaglione del lupo e presenta anche accenti con borchie in metallo basati sull’armatura del lupo leggendario da gran maestro. La firma di Geralt è presente anche sul lato anteriore sinistro della sedia e le spade gemelle di Geralt adornano la parte posteriore con una spruzzata di rosso che lo aiuta a risaltare e il logo di The Witcher nella parte inferiore per completare il look. La sedia stessa presenta tutti gli aggiornamenti ergonomici della serie Secretlab 2022 ed è disponibile in Small, Regular e XL. Il capo del design industriale Vincent Sin ha dichiarato:

“Con la sua fenomenale costruzione di mondi, storie e personaggi, ci sono pochi universi fantasy così intricati e coinvolgenti come The Witcher – che mi ha fatto registrare quasi 200 ore in The Witcher 3: Wild Hunt da solo I nostri designer hanno voluto portare la stessa magia e gli stessi dettagli sul primo sedile ufficiale di The Witcher al mondo, modellato sullo stesso Geralt di Rivia. Dalle doppie spade che Geralt brandisce agli accenti di metallo borchiato lungo le ali laterali, ogni aspetto della sedia evoca un equipaggiamento da strigo, che ricorda la magia e i mostri del continente.”

Di seguito, vi mostriamo le sedie di Secretlab.