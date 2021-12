Five Nights at Freddy’s Security Breach: il gioco è uscito oggi

Molte persone aspettavano l’arrivo di Five Nights at Freddy’s Security Breach, in particolare coloro che si sono dedicati molto sui content di youtube come streamer e Vtuber, poiché il franchise creato da Scott Cawthon il 2014 è considerato una delle saghe più epiche della storia dell’horror moderno. I giochi che lo sviluppatore ha creato non sono mai stati niente di così eclatante o speciale a livello visivo, ma la quantità di terrore e adrenalina che ti buttavano addosso lo rendono davvero una gemma in un mondo di videogiochi sempre all’avanguardia. Oramai Scott non fa più parte del franchise, e dopo un brusco annuncio di ritiro dalla scena, ha lasciato l’IP di Five Nights at Freddy’s ai ragazzi di Steel Wool Studios, e non hanno ritardato a pubblicare qualcosa di fenomenale. Dopo quella che sembrava un’eternità, il terrore e la paura si mostrano in un nuovo mondo in Five Nights at Freddy’s Security Breach, uscito oggi in formato digitale, in cui la formula tradizionale è completamente cambiata, e questa volta abbiamo libertà nei nostri movimenti. Intrappolati nel Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex, vestiamo i panni di Gregory, un bambino che per qualche motivo è rimasto ben oltre l’orario di chiusura del complesso, e deve cercare un modo per uscirne. Non sarà facile però: le mascotte del locale girano come se fossero controllate da un’entità diabolica, e se ci mettiamo in mezzi i robot dello staff e la guardia di sicurezza Vanessa, le cose non possono che peggiorare. Fortunatamente, uno degli animatronics, Freddy, sembra socievole e voglioso di aiutarci: il gameplay si divide in due sezioni, dove possiamo camminare e fare le nostre cose a piedi oppure infilarci nella tuta di Freddy per aggirare pericoli e ostacoli. La saga di Five Nights at Freddy’s ha cambiato pagina, e ci aspettiamo un grande risultato, poiché Security Breach è finalmente disponibile su PlayStation e PC da oggi in formato digitale.