Triangle Strategy: un nuovo trailer mostra dei personaggi

Triangle Strategy è la prossima grande creazione del padre di Octopath Traveler e Bravely Default, e Square Enix sa che devono puntare in grande per un videogioco di tale calibro. Oggi, infatti, è uscito un nuovo trailer che ci mostra più elementi di storia, in particolare sui protagonisti. Il video ci mostra Roland, il principe più giovane del regno di Glenbrook, e i suoi conflitti interni nella lotta contro ideali corrotti e l’amara verità in qui il regno giace. La guerra sta per arrivare nel mondo di Norzelia, e c’è un particolare interesse per il principe e gli altri membri della famiglia reale, come il re Regna, il fratello nonché principe regnante Frani e la sorella Cordelia. Una grande cospirazione potrebbe portare tutto alla rovina, e nei panni di Roland e dei suoi alleati dovrete decidere come agire e quali decisioni prendere lungo il vostro cammino, e ricordate: ogni scelta ha la sua importanza. Triangle Strategy arriverà prossimo anno, il 4 marzo 2022 come esclusiva Nintendo Switch, e nel mentre vi mostriamo la descrizione del titolo sul sito di Nintendo:

“Comanda un gruppo di guerrieri nei panni di Serenoa, erede della Casa Wolffort, in una trama intricata in cui le tue decisioni fanno la differenza. Le scelte chiave che farai rafforzeranno una delle tre convinzioni – Utilità, Moralità, Libertà – che insieme costituiscono la visione del mondo di Serenoa e influenzano lo sviluppo della storia. Di fronte a decisioni davvero importanti, più personaggi peseranno esprimendo i loro voti sulla bilancia della convinzione. In questi momenti, gli alleati e le decisioni che prendi possono determinare il destino di intere nazioni e dello stesso continente di Norzelia. Controlla i campi di battaglia a più livelli per assicurarti strategicamente la vittoria Trovare la posizione migliore nelle battaglie a turni può ribaltare le sorti del combattimento a tuo favore.”