Baldur’s Gate Dark Alliance: il grande classico arriva anche su PC

Baldur’s Gate Dark Alliance è uscito praticamente venti anni fa, eppure il gioco di ruolo in tempo reale di Black Isle Studios (adesso il franchise è di proprietà di Larian Studios) si rifiuta di morire definitivamente dopo cosi tanto tempo. Oggi, infatti, è arrivato per la prima volta l’annuncio che il gioco verrà rilasciato anche su PC. Disponibile su GOG a partire da oggi, Dark Alliance è stato rilasciato per la prima volta nel 2001 per PlayStation 2 e Xbox originale e offre fino a 70 ore di gioco con personalizzazione completa del personaggio. Il gioco mette i giocatori in un’avventura di Dungeons & Dragons piena di azione, intricati enigmi e intrighi sinistri, dove la vostra padronanza dell’acciaio freddo e degli incantesimi devastanti è l’unica cosa tra voi e il male supremo. Ci aspettiamo di vedere dei miglioramenti grafici dall’ultima volta, siccome alcune persone hanno avuto un po’ da dire riguardante il porting su console next gen avvenuto a maggio, ed è più che giusto. Il gioco è attualmente disponibile alla modica cifra di 39.99 euro su GOG e presenta tre personaggi personalizzabili, ciascuno con poteri, aspetti e abilità distintivi che si sviluppano durante il gioco. Dark Alliance può essere giocato anche da solo o con un amico in modalità cooperativa a due giocatori. È disponibile anche una modalità di difficoltà estrema, che consente ai giocatori di provare il gioco “dieci volte” più duramente. Baldur’s Gate Dark Alliance è stato anche ripubblicato su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch all’inizio di quest’anno, nonché per Xbox Series X|S e PlayStation 5 tramite la retrocompatibilità. L’ultimo gioco della serie RPG, Baldur’s Gate 3, è stato lanciato in accesso anticipato su PC alla fine dello scorso anno e da allora ha continuato a ricevere nuove patch. Molti attendono l’ultimo capitolo della saga, ma il tempo sta purtroppo fermando il team di sviluppo, e ci aspettiamo di ricevere presto notizie interessanti dagli sviluppatori.

A new legacy begins… Experience the massively popular world of Baldur's Gate with newfound adventures, customizable characters and more!

Baldur's Gate: Dark Alliance 🎲 https://t.co/PfXISsY4SJ | @InterplayGames pic.twitter.com/EssQtUoi8L — GOG.COM (@GOGcom) December 17, 2021