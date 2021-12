Sonic Frontier: novità sulle voci dei personaggi

Ci sono novità da parte di Sega, che mostra il suo nuovo titolo durante i Game Award su Sonic Frontier.

Dopo intense fughe di notizie e speculazioni, arriva il platform open world che sta cercando di impostare le basi per la serie. E mentre c’è ancora molto che non sappiamo del gioco, Sega ha lasciato trasparire alcuni nuovi dettagli sul suo cast vocale.

Durante un recente livestream ufficiale di (che potete vedere qui sotto), lo specialista di Sonic Media, Justin Thormann, ha dichiarato che il titolo riporterà “l’intero” cast vocale con il quale i fan della serie hanno acquisito familiarità negli gli anni.

Tutta la banda è tornata

Ha detto, confermando che Roger Craig Smith tornerà come Sonic, Cindy Robinson come Amy Rose, e Colleen O’Shaughnessey come Tails. Thormann ha anche confermato che la voce misteriosa che si sente un paio di volte nel trailer di rivelazione è proprio Amy, come molti hanno teorizzato.

Il titolo uscirà nelle vacanze 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch, e PC.