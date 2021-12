Westwood Shadows: il prologo adesso disponibile

Il titolo parla della storia di Peter Bennet, un detective che svela un mistero surreale nella sua città abbandonata. Presto scopre che non tutto in Westwood è quello che sembra, e che ombre mortali si insediano e graffiano la sua mente.

Nel suo viaggio capirà che il mistero potrebbe avere risposte che non vuole sapere.

La realtà è soggettiva. Un giorno sei un poliziotto di provincia, il giorno dopo il tuo mondo si capovolge. Pensi di essere in una pattuglia di routine, ma è un incubo senza fine.