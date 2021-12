Martha is Dead: nuovo video sul reparto grafico

Quest’oggi ci sono novità da parte di LKA ,Caracal Games e Wired Production sul loro progetto Martha is Dead. Quest’oggi è stato mostrato un nuovo trailer dove si parla del lavoro grafico al dettaglio.

Questa esclusiva vede Luca condividere i suoi pensieri su tutto, dalla costruzione sul suo ultimo progetto, La città della luce, a come il suo team hanno spinto i confini per fornire un livello di immersione come mai prima.

Dalle prime idee , sapevamo di voler spingere i confini e donare un’immersione tramite i dettagli e il realismo. Non è facile, ci sono spesso compromessi da fare nelle scene, ma sono davvero orgoglioso di ciò che la mia squadra è stata in grado di offrire

dice Luca Dalcò, fondatore di LKA e Creative Directory di Martha Is Dead,

La locuzione powered by Unreal infine è più di uno slogan di marketing – l’innovazione che il team di Unreal aiuta gli sviluppatori a sbloccare è inimmaginabile, come si vede dalla recente dimostrazione della tecnologia Matrix. Ci danno inoltre la possibilità di spingere ulteriormente sulla qualità del gioco offrendo supporto economico sullo sviluppo. Abbiamo utilizzato funzionalità, ma siamo inoltre riusciti a posizione LKA all’avanguardia di nuovissimi strumenti, essendo i primi ad adottare la tecnologia MetaHuman, di cui siamo entusiasti di continuare a rivelare di più.

Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 24 Febbraio del 2022, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.