BLAST Premier World Finals: aggiornamenti sul torneo

Le finali dell’evento conclusivo di Counter-Strike: Global Offensive si terranno a breve, le BLAST Premier World Finals vedranno i due team migliori del 2021 affrontarsi in uno scontro decisivo che deciderà chi sarà ad aggiudicarsi il titolo di campione e il montepremi per il primo posto di 500.000 dollari.

Tra i vari team che sono arrivati nelle fasi conclusive del torneo spiccano i NAVI, vincitori del PGL Major Stockholm e di molti altri tornei maggiori di questa stagione, come le Fall Finals del BLAST Premier e la ESL Pro League, nonostante le grandi aspettative sono stati sconfitti dai Team Liquid durante la loro prima partita nel torneo. I NAVI hanno affrontato i G2 Esports per la sopravvivenza nel lower bracket vincendo per 2-1 con una splendida performance portandoli ad una partita dalla finale.

Nell’Upper Bracket, il girone con i team che ancora non hanno subito una sconfitta, vediamo invece i Gambit e i Vitality che si giocheranno un posto in finale il 18 dicembre, un altro match da non perdere. I Vitality si sono qualificati nel torneo tramite la posizione nella leaderboard globale, per la precisione essendo i quinti in classifica, le aspettative nei loro confronti non erano troppo alte ma hanno dimostrato di essere una squadra estremamente solida e finalmente i fans stanno considerando l’idea di vederli alzare la coppa delle BLAST Premier World Finals.

La partita Astralis contro Team Liquid si sta svolgendo in questo momento, per seguire tutta l’azione dell’FPS competitivo per eccellenza basta connettersi su https://www.twitch.tv/blastpremier, per coloro che non potranno guardare la partita in diretta tutti gli aggiornamenti e i risultati verranno pubblicati nella sezione esports di GamesVillage.