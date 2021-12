THEA500® Mini in produzione, Amiga risorge e torna sul mercato!

THEA500® Mini ha appena iniziato la sua piena produzione, con una completa lista ufficiale di titoli built-in, e soprattutto ha anche una data d’uscita definitiva. Il momento che tutti gli amighisti sognavano è finalmente realtà! Si, perché abbiamo visto passare sotto i nostri occhi da retrogamer incalliti centinaia di sistemi da gioco, anche i più assurdi, ma nel nostro cuore c’è spazio per pochi. Se doveste scegliere tre sistemi al massimo i nomi sarebbero sicuramente combattuti, ma sappiamo che accanto al Super Nintendo o al Mega Drive, a secondo su che fronte combattevate la Console War degli anni novanta, non può mancare un sistema della Grande C. Si, la statunitense Commodore fondata dal compianto Jack Tramiel, che con i suoi Commodore 64 e Amiga ha letteralmente scritto la storia del settore videoludico. Negli scorsi anni la riedizione THEC64® Mini, di cui abbiamo spesso parlato nelle nostre pagine, con la variante Maxi dotata di vera tastiera funzionante, di cui abbiamo parlato in questa pagina, ha avuto un enorme successo di pubblico, del resto, lo sappiamo, il Commodore 64 resta il computer monomarca più venduto nella storia, un primato imbattibile. E sulla scia del successo di altri sistemi replica come Nintendo Classic Mini: NES e SNES, Mega Drive di ogni sorta etc, non poteva non risorgere il re degli home computer a sedici bit, ovvero Commodore Amiga. Si tratta, come sappiamo, di un vero sistema di culto, usato spesso per la computer grafica, adorato dagli artisti di tutto il mondo, ed anche tra i primi a permettere una vera e propria multimedialità, all’epoca presentato da un artista di fama come Andy Warhol. Perchè il Retrogaming, a volte, è anche Arte.

THEA500® Mini, la famiglia THE si allarga

THEA500® Mini, pur non potendo disporre dei diritti sul marchio Amiga, che come sappiamo, dopo il fallimento sofferto della Commodore Business Machines, è passato di società in società, tra cui spicca Cloanto, è comunque dotato di tutte le altre licenze e sceglie un nome simile al suo predecessore. Lo sviluppatore è sempre il britannico Retro Games Ltd, mentre della distribuzione si occupa il colosso Koch Media. La famiglia THE si allarga quindi, e dopo THEC per il leggendario Biscottone a sessantaquattro bit e il suo predecessore Commodore VIC 20 Segnatevi la data di uscita ufficiale sul mercato, fissata per il 25 marzo 2022. Il leggendario home computer a 16 bit finalmente risorge e torna sul mercato! THEA500® Mini viene distribuito assieme ad un mouse ergonomico dotato di due pulsanti nello stile originale, oltre che di un gamepad di precisione a otto pulsanti di nuova concezione. Il design del pad, lo noteranno tutti i nostalgici, è ispirato a quello della leggendaria versione console del sistema, ovvero Amiga CD 32, macchina sfortunata sul mercato, presto oscurata dal successo della prima PlayStation ma eccezionale. Grande spazio è stato dato alla promozione social del sistema, con due pagine dedicate sui due maggiori network, ovvero Twitter che trovate qui, e Facebook, in questa pagina.

Di seguito le potenzialità software offerte dal sistema

SOFTWARE FEATURES

Emulazione perfetta dei sistema Amiga 500, Amiga 600 e Amiga 1200 (ECS/OCS/AGA)

Possibilità di salvataggio & richiamo dei propri progressi in qualunque momento

Possibilità di aggiunta di giochi ulteriori attraverso WHDLoad

Pieno supporto 720p HD display

Frequenza di 50 Hz in Europa e 60 Hz in U.S.A.

Opzione di Scaling Multiplo

Filtri CRT per chi ama i cari vecchi tubi catodici

Tastiera Virtuale su schermo

Supporto per tastiera USB esterna opzionale

Possibilità di firmware sempre aggiornabile

Retro Games Ltd ha inoltre annunciato la selezione finale dei titoli inclusi, che arrivano alla corposa cifra di ben venticinque unità built-in. Si tratta di grandi classici del catalogo storico Amiga decisamente apprezzati e acclamati dalla critica. E se proprio non vi bastano, la comoda opzione per caricare giochi extra tramite chiavetta USB utilizzando la funzionalità WHDLoad di THEA500® Mini. Una nota legale importante, per utilizzare i titoli dovete essere in possesso dei dischetti originali di gioco, non basta avere un armadio pieno dei famigerati dischetti blu con rigorosa scritta a pennarello, quindi. Ogni titolo può essere customizzato attraverso la modifica delle opzioni del controller e le impostazioni del display.

Di seguito l’elenco titoli ufficiale annunciato:

THEA500® MINI ANNOUNCED GAMES LIST

Alien Breed 3D Alien Breed: Special Edition 92 Another World Arcade Pool ATR: All Terrain Racing Battle Chess Cadaver California Games Dragon’s Breath F-16 Combat Pilot Kick Off 2 Paradroid 90 Pinball Dreams Project-X: Special Edition 93 Qwak Simon the Sorcerer Speedball 2: Brutal Deluxe Stunt Car Racer (di Geoff Crammond) Super Cars II The Chaos Engine The Lost Patrol The Sentinel Titus the Fox Worms: The Director’s Cut Zool: Ninja Of The ”Nth” Dimension

Lo stock di lancio del THEA500® Mini dovrebbe lasciare lo stabilimento di produzione all’inizio del mese di gennaio 2022. Inoltre, a causa delle numerose richieste dei fan, saranno resi disponibili anche degli speciali pacchetti “solus” autonomi di Mouse e Gamepad in territori selezionati. Trovate il sito ufficiale dello sviluppatore Retro Games Ltd in questa pagina. Di seguito due interessanti dichiarazioni rilasciate nei comunicati stampa da due personalità di spicco legate al progetto.

“Negli ultimi due mesi, il mio team ha lavorato duramente per finalizzare il firmware di THEA500® Mini e ha lavorato a stretto contatto con i nostri partner di produzione per garantire la massima qualità di produzione, inoltre, per i nostri fedelissimi fan, a breve pubblicheremo anche un nuovo aggiornamento del firmware del THEC64 per Natale”. Chris Smith, CTO di Retro Games Ltd.

“In passato siamo stati molto apprezzati nell’esperienza di unboxing e sentiamo che questa volta abbiamo superato le aspettative, vi offriremo il nostro prodotto più bello di sempre”. Paul Andrews, Managing Director di Retro Games Ltd.

Anche THEA500® Mini risorge e torna sul mercato, dunque. Come diversi sistemi prima di lei. Perché siamo consapevoli che gli anni passano, l’hardware si aggiorna, l’acqua scorre copiosa sotto i fiumi e nascono sempre nuovi titoli e nuove macchina, ma quando hai scritto la storia del videogioco, come ha fatto Commodore Amiga nei tanti anni di permanenza nel settore, non muori mai davvero, e sei sempre vivo nel cuore dei giocatori, come l’amore più grande della nostra vita. Bentornata, Amiga, non vediamo l’ora di giocare di nuovo con te.