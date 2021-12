Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: svelata la cover

Square Enix ha svelato nelle ultime ore la box art di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Nel tweet, che potete vedere in fondo alla notizia, vengono fatte vedere dunque le cover per PlayStation 5 e per Xbox One/Series dell’action RPG spin off della serie di punta della casa giapponese. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S a partire dal 18 marzo.

Come potete vedere nella cover, oltre al logo di Yoshitaka Amano, si può notare la figura di Chaos con all’interno gli occhi dei diversi protagonisti.

Oltretutto, nel nostro Final Fantasy Birthday Celebration Live Stream è stata svelata la nuova versione di una delle scene più ricordate del Final Fantasy originale. Potete vedere tutto nei due tweet qui sotto del profilo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Arise, warriors. Chaos awaits. Introducing our beautiful box art for #StrangerOfParadise #FinalFantasy Origin, releasing on March 18 2022 on #PS5, #PS4, #Xbox Series X/S, Xbox One, and as a downloadable title from Epic Games Store. Pre-order now: https://t.co/zDqdzc4oI8 pic.twitter.com/MucfWdJC83 — STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) December 17, 2021