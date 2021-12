Infinity Strash Dragon Quest L’Avventura di Dai: rinviato a data da destinarsi, nuovo video

Square Enix ha mostrato in anteprima tre minuti di gameplay di Infinity Strash – Dragon Quest L’Avventura di Dai durante il suo “Dragon Quest: The Adventure of Dai” Game Project Winter 2021 Special” live stream alla Jump Festa 2022. Insieme perà al video è stato però confermato il rinvio dal 2021 a una finestra di rilascio non ancora decisa.

Secondo il game project general producer Ryutaro Ichimura, gli utenti hanno espresso vari feedback quando il gioco è stato annunciato per la prima volta nel maggio 2020, tra cui “Perché non provare a spingere un po’ di più sulla grafica?” e “Lo state rilasciando così?” Con questi feedback in mente, il team di sviluppo è giunto alla conclusione che se non avessero migliorato la qualità del gioco, non sarebbero stati in grado di soddisfare le aspettative, e così il gioco ha subito una grande riprogettazione. In particolare, sono stati fatti miglioramenti significativi proprio alla grafica.

Le piattaforme per Infinity Strash Dragon Quest L’Avventura di Dai non sono ancora state ancora annunciate. Qui sotto potete vedere il filmato.