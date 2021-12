Tencent acquista la società madre di Turtle Rock Studios

Tencent ha annunciato l’acquisizione di Slamfire, la società madre di Turtle Rock Studios, team che ha recentemente fatto uscire Back 4 Blood. Lo sviluppatore californiano si unirà a Tencent, ma resterà indipendente con i co-fondatori Phil Robb e Chris Ashton ancora a capo delle operazioni.

Il presidente e direttore generale di Turtle Rock Studios, Steve Goldstein, ha detto che “Siamo tutti impazienti di unirci alla famiglia degli studi di Tencent. I partner eccezionali di Tencent, la portata globale, la profonda conoscenza del gioco e il supporto senza precedenti ci aiuteranno a creare i tipi di giochi ambiziosi che sogniamo, pur permettendoci di mantenere la nostra autonomia e il nostro spirito indipendente”.

Anche Eddie Chan, chief strategy officer di Tencent Games Global, ha dichiarato: “Siamo grandi fan dei giochi di Turtle Rock, specialmente del loro incredibile approccio alla creazione di giochi online cooperativi. Non vediamo l’ora di vedere cosa verrà dopo, e siamo entusiasti di far parte del loro futuro”.

Per il momento, Back 4 Blood dovrebbe continuare secondo programma: Turtle Rock ha già delineato la sua roadmap post-lancio che include una nuova difficoltà, una nuova modalità co-op, aggiornamenti sul corpo a corpo e nuove carte nel 2022. L’espansione Tunnels of Terror anche è in arrivo l’anno prossimo insieme ad altre due espansioni a pagamento con nuovi Cleaners, Ridden, attività e altro.

Naturalmente, questa è solo una delle tante grandi acquisizioni e investimenti che Tencent ha fatto nel corso degli anni. Recentemente ha acquistato quote in Playtonic (di Yooka-Laylee) e Bloober Team (che ha un nuovo gioco di Layers of Fear in arrivo) mentre ha anche acquisito Sumo Digital per 1,27 miliardi di dollari, oltre al lancio del brand di publishing Level Infinite.