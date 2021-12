Mass Effect 4: buone notizie arrivano sul gioco

Dagli studi di BioWare e la partecipazione di Electronic Arts arriva una notizia bomba che i fan di Mass Effect 4 apprezzeranno sicuramente. Stando a quanto detto nel loro recente tweet, non solo cercano persone talentuose da assumere nel team di sviluppo del gioco, ma hanno anche notizie sul motore grafico che verrà utilizzato, e sarete felici di sapere che abbracceranno totalmente l’Unreal Engine 5, cambiando drasticamente l’utilizzo del precedente Frostbite, promettendo di creare l’esperienza definitiva nella serie. Questo passaggio ha causato notevoli problemi di sviluppo per il team di BioWare che ha realizzato Mass Effect Andromeda, che ha finito per essere ben al di sotto dello standard stabilito dalla trilogia, in parte grazie a un lungo elenco di problemi tecnici. Cosa significa questo per Mass Effect 4? Bene, e quindi dovrebbe portare a un prodotto migliore. Frostbite è un motore originariamente progettato per gli sparatutto in prima persona. Non solo non si presta bene agli sparatutto d’azione in terza persona, ma è anche semplicemente un motore più difficile da usare e un motore inferiore a Unreal Engine 5. Detto questo, per ora, bisogna prendere questo aggiornamento con le pinze, poiché è possibile che l’elenco di lavoro contenga informazioni errate, ma questo sembra improbabile. Al momento della pubblicazione, né BioWare né EA hanno commentato questo aggiornamento involontario del gioco. Se questo cambia, aggiorneremo la storia di conseguenza. Ciononostante, è plausibile pensare che si allacceranno agli avvenimenti dell’ultimo titolo, o semplicemente decideranno di cambiare strada e scegliere un approccio diverso per tutti quanti. Al momento non si sa quando uscirà il prossimo gioco Mass Effect, ed effettivamente, non sappiamo nemmeno su quali piattaforme uscirà. Quello che sappiamo è che non è affatto vicino al rilascio, e quando finalmente verrà rilasciato, sperando il 2023 come data di uscita, probabilmente sarà tramite PC, PS5, Xbox Series S e Xbox Series X.