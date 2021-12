Tom Holland: l’attore si prende una pausa

L’attore di Spiderman, Tom Holland, ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione per concentrarsi sulla creazione di una famiglia e sul coinvolgimento in progetti al di fuori di Hollywood. Holland, 25 anni, ha detto a People:

“Ho passato gli ultimi sei anni concentrandomi sulla mia carriera. Voglio prendermi una pausa e concentrarmi sulla creazione di una famiglia e capire cosa voglio fare al di fuori di questo mondo”.

Ha aggiunto che è entusiasta di diventare un giorno padre, e se potesse avere una carriera al di fuori della recitazione, potrebbe essere un insegnante di scuola. L’ultimo film di Holland, Spiderman No Way Home, è ora nelle sale e si prevede che farà un sacco di soldi. Holland ha detto di essere grato a Sony e Marvel per il lavoro, e non vuole appendere il vestito al chiodo, anche se ha ammesso che potrebbe essere il momento di farlo.

“Non voglio dire addio a Spider-Man, ma sento che potremmo essere pronti a dire addio a Spiderman. Non voglio essere responsabile di trattenere il prossimo giovane che arriva e che se lo merita altrettanto”.

La produttrice di Sony Amy Pascal ha recentemente affermato che una nuova trilogia di film di Spiderman con Holland potrebbe essere in lavorazione, ma soprattutto non è stato fatto alcun accordo, quindi questa non è una cosa sicura. In ogni caso, Holland ha detto che spera di vedere il franchise di Spider-Man diventare più diversificato rispetto a chi interpreta il ruolo principale.

“Forse hai una Spider-Gwen o una Spider-Woman. Abbiamo avuto tre Spiderman di fila; siamo stati tutti uguali. Sarebbe bello vedere qualcosa di diverso”.

Per quanto riguarda il prendersi una pausa dalla recitazione, Tom Holland non lo sta ancora facendo. Lo vedremo prossimamente nel film Uncharted al fianco di Mark Wahlberg nel febbraio 2022. E dopo, interpreterà Fred Astaire in un film biografico.