Henry Cavill: l’attore ha interesse per un film su Red Dead Redemption

L’attore Henry Cavill, che interpreta Geralt nella stagione 2 di The Witcher pubblicata di recente su Netflix, ha rivelato quale franchise di videogiochi sarebbe divertente da trasformare in un film: Red Dead Redemption. Parlando con GameReactor, Cavill ha iniziato solo di recente a giocare al celebre western di Rockstar, ma si sta divertendo con esso e un giorno potrebbe vederlo trasformato in un film. Tutti sanno che Henry Cavill è un grande nerd sotto mentite spoglie, e pertanto la sua richiesta sembra quasi possibile considerate le circostanze. Sulla questione, Cavill ha detto:

“Beh, questo è complicato, perché stai legando sia un IP che un’azienda insieme, che è una cosa difficile da fare, quindi certamente non voglio mettermi in nessun angolo con questo, ma ci sono molti di giochi là fuori… In realtà ho iniziato a giocare a Red Dead Redemption 2. So di essere un po’ in ritardo a quella festa, ma ho iniziato a giocarci e mi sto davvero divertendo. E quindi, penso che qualcosa del genere sarebbe divertente da trasformare in un film”.

I giochi di Rockstar sono noti per la loro natura cinematografica e narrativa, e i western sono apparentemente sempre popolari, quindi Red Dead sembra un candidato forte. Tuttavia, il proprietario di Rockstar Take-Two in genere evita di realizzare film basati sui suoi giochi. Questo non vuol dire che non potrebbe mai accadere, però. In altre notizie, Cavill ha recentemente parlato di come gli piacerebbe essere scelto per la serie TV di Mass Effect di Amazon. Sebbene la serie TV di Mass Effect non sia una cosa sicura, Amazon ha annunciato ufficialmente uno show televisivo di Fallout dai creatori di WestWorld. Insomma, l’attore ha grandi speranze di poter essere inserito in molti franchise di videogiochi creati in serie cinematografiche, e considerando i successi recenti, è certamente possibile.