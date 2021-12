Ghostbusters: in sviluppo un nuovo gioco?

Il franchise di Ghostbusters sembra essere tornato alla grande con l’uscita del nuovo film di quest’estate, Ghostbusters: Afterlife. La serie è stata inattiva per diverso tempo, soprattutto nello spazio dei videogiochi. L’ultima volta che l’abbiamo vista nel mondo dei giochi è stato Ghostbusters: The Video Game Remastered, una riedizione del titolo del 2009 che riuniva il cast originale per una nuova storia. Però, sembrerebbe che nell’aria si stia muovendo qualcosa nel nostro amato settore dei videogiochi.

L’attore Ernie Hudson, che interpreta Winston Zeddemore nei film, ha confermato in un panel ad una fan convention che c’è un nuovo gioco in lavorazione. Ha detto che sono in fase di programmazione per la registrazione, dicendo che lui e Dan Aykroyd saranno coinvolti, anche se non era sicuro se Bill Murray sarebbe stato preso in considerazione. Non ha dato molti dettagli sul progetto o su chi lo sta facendo, dicendo che non sapeva quando sarebbe uscito.

Mentre non c’è stato ancora nulla di ufficiale riguardo a questo gioco, come riportato dal canale YouTube Ghostbusters News, che potete vedere anche qui sotto, all’inizio di quest’anno Raphael Saadiq della Illfonic ha menzionato che la compagnia stava lavorando ad un gioco dei Ghostbusters in un podcast basato sulla musica. Illfonic ha lavorato su Friday the 13th e Predator Hunting Grounds, indicando un potenziale titolo multiplayer.