Pokémon Unite: ecco quando arriverà Dragonite

Nel corso delle recenti ore, sono arrivate diverse notizie legate prettamente al moba ambientato nell’universo dei Pokémon, naturalmente stiamo parlando di Pokémon Unite, titolo disponibile su mobile e Nintendo Switch. Sviluppato da TiMi Studio Group e pubblicato da The Pokémon Company, l’opera inerente ai mostriciattoli tascabili continua a riscuotere tanto successo tra i player, tanto da aver raggiunto gli oltre 50 milioni di download.

Ebbene, sembrerebbe che sia in arrivo una nuova aggiunta al roster del titolo, ed ovviamente stiamo parlando del tanto discusso Dragonite, che ultimamente aveva fatto molto discutere la community. Secondo quanto svelato dalla pagina Twitter di Pokémon Unite, quest’ultimo sarà disponibile nel moba game a partire dalla giornata del 19 dicembre all’1:00 italiana.

Nel frattempo, vi lasciamo alla descrizione ufficiale del gioco:

Scendi in campo e affronta gli avversari con Pikachu, Charizard, Gengar e altri nel primo gioco Pokémon di lotte strategiche 5 contro 5: Pokémon Unite. Ti diamo il benvenuto sull’Isola di Heos! Qui i Pokémon hanno poteri e abilità maggiori che Allenatori da tutto il mondo sfruttano per sfidarsi in avvincenti Lotte Unite.

Attention Trainers! Dragonite was mistakenly listed as releasing on 11/19. As a correction, Dragonite's release will be 12/19 at 4:00pm PT. https://t.co/neWLZk7O6g

