Dragon Ball FighterZ: annunciato il nuovo DLC

Era oramai da tantissimo tempo che Bandai Namco Entertainment insieme ad Arc System Works erano rimasti in silenzio per quanto riguarda i contenuti futuri di Dragon Ball FighterZ, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ebbene, nel corso delle ultime ore, entrambe le aziende hanno annunciato un nuovo DLC, il quale porterà all’interno del picchiaduro un nuovo personaggio.

Ma quale character arriverà ben presto su Dragon Ball FighterZ? Ebbene, grazie al trailer d’annuncio, il lottatore in questione è Androide 21(Lab Coat). Quest’ultima dovrebbe essere molto diversa dalla versione alternativa e malvagia del personaggio. Purtroppo, al momento non c’è stata fornita una data d’uscita del character in questione, ma aspettiamo notizie al riguardo da Bandai Namco Entertainment e Arc System Works.

Ecco la descrizione del gioco:

Dragon Ball FighterZ contiene tutto ciò che ha reso famosa la serie Dragon Ball: scontri senza limiti fra guerrieri potentissimi. In collaborazione con Arc System Works, il gioco offre grafica da Anime, con tecniche di combattimento facili da apprendere, ma difficili da padroneggiare. Crea la squadra dei tuoi sogni e affina le tue abilità per padroneggiare combinazioni con cambi ad alta velocità. Partite classificate, lobby interattiva, incontri di gruppo con 6 partecipanti… ce n’è per tutti i gusti. Scopri uno scenario inedito con Androide N° 21, un nuovo personaggio creato sotto la supervisione di Akira Toriyama.

