Spiderman No Way Home: grande successo per il film

I risultati al botteghino del fine settimana sono arrivati ​​e Spiderman No Way Home, e adesso abbiamo la conferma: il film è riuscito a dominare il fine settimana nonostante la minaccia della variante Omicron del COVID. Il nuovo film Marvel sta infrangendo i record ed è persino riuscito a incassare 121 milioni di dollari solo venerdì. Nel complesso, si stima che guadagni 253 milioni nel suo weekend di apertura al botteghino nazionale. Tuttavia, il Nord America non è l’unico posto in cui il film sta avendo successo. Secondo Variety, il film ha guadagnato 587 milioni di dollari a livello globale, diventando il terzo più grande debutto globale della storia. Il successo globale al botteghino di Spiderman No Way Home è dietro solo ad Avengers: Endgame (1,2 miliardi) e Avengers: Infinity War (640 milioni). Il grande risultato del trequel ha portato molti a chiedersi quali record avrebbe potuto battere se la pandemia non fosse stata ancora una grande minaccia. Spiderman No Way Home è attualmente “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes con un punteggio della critica del 94% dopo 278 recensioni, ma il suo punteggio del pubblico è ancora più impressionante. Al momento della stesura di questo articolo, il film è sul sito delle recensioni con un punteggio di pubblico del 99% dopo oltre 10.000 recensioni. Tuttavia, le preoccupazioni per il COVID stanno ancora interessando alcuni screening. L’Olanda avrebbe dovuto fare apparizioni nei cinema questa settimana, ma è stata cancellata a causa della nuova variante di Omicron. Secondo Variety, Holland e un ospite speciale avevano programmato di sorprendere gli spettatori alle proiezioni di venerdì a Los Angeles al TCL Chinese Theatre e all’AMC al The Grove Mall. Tuttavia, il piano è stato annullato ore prima a causa delle preoccupazioni relative al COVID-19. Apparentemente, anche le preoccupazioni sui problemi di controllo della folla erano un fattore. Vi consigliamo di andare a vederlo il prima possibile.