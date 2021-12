Mobile Legends: I vincitori del M3 World Championship

Dopo una finale con solamente team filippini, e un torneo che è durato due settimane si è finalmente concluso il M3 World Championship di Mobile Legends: Bang Bang, il MOBA mobile di Moonton che quest’anno ha visto il suo terzo mondiale.

I vincitori di questa edizione sono stati i Blacklist International, dopo aver sconfitto gli Onic PH, che erano rimasti imbattuti per tutta la durata dei playoff, per 4 a 0. Questa è la seconda finale di un evento maggiore tra queste due squadre che finisce con questo esatto score durante questa stagione. Infatti durante le finali del MPL Philippines Onic e Blacklist International si sono trovati faccia a faccia e il risultato è stato proprio un 4-0.

I Blacklist International hanno coronato un anno impressionante con questo M3 World Championship, dopo aver vinto l’MPL Philippines sono arrivati secondi nella SEA Cup (MSC) e nell’MPL Invitational del mese scorso. Pur non avendo dimostrato la propria forza sul panorama competitivo internazionale, sono arrivati all’M3 come assoluti favoriti e, più che all’altezza delle aspettative, hanno alzato il trofeo.

Il percorso nell’M3 World Championship di Mobile Legends è stato abbastanza burrascoso, dopo un deciso score di 3 vittorie e 0 sconfitte nella fase a gironi i Blacklist International si sono trovati contro i BTK, un team nord americano che, inaspettatamente, è stato in grado di ribaltare le sorti di una partita che sembrava decisa mandando i filippini sul lato inferiore del torneo, nel Lower Bracket.

A questo punto gli attuali campioni del mondo non si sono dati per vinti, hanno sconfitto Keyd Stars, RRQ, e EVOS SG senza battere ciglio, trovandosi di nuovo davanti, nella partita per accedere alle finali, ai BTK. Questa volta i Blacklist hanno dimostrato perchè sono considerati i campioni con cui fare i conti, vincendo 3-1.

Questo torneo è la conclusione dell’anno per Mobile Legends: Bang Bang, il team filippino tornerà a casa per le feste con 300 mila dollari degli 800 mila del montepremi totali mentre i secondi Onic PH 120 mila dollari.