Final Fantasy VII Remake Intergrade: Digital Foundry ha bocciato la versione PC

Se Digital Foundry consiglia di non acquistare il porting PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade (qui la nostra recensione del gioco) perché “è terribile”, allora ci rendiamo conto di trovarci tra le mani un titolo ottimizzato male su tale piattaforma e non giocabile ad alte prestazioni nonostante la presenza di componenti di fascia alta.

Questo è il commento tramite Twitter di Alexander Battaglia:

All’affermazione di Battaglia, è seguito poi il commenti di un altro membro di Digital Foundry, ossia John Linneman:

Alert: Alex sent his clips over for us to check out and, yeah, the PC port of FFVIIR is terrible. He captured this using an RTX3090 + 10900k at just 1080p and it's a mess. The smooth presentation was central to its story telling and this version compromises it. https://t.co/wE9Wj1OAEz

