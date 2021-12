Dragon Ball Super Super Hero: svelati trailer, sinossi e data d’uscita!

I fan di Dragon Ball lo attendevano da un po’, da quando, al New York Comic Con dello scorso ottobre Dragon Ball Super Super Hero aveva fatto esordire il suo primo trailer, svelando tantissime novità, ed ecco che finalmente, durante il Jump Festa 2022, l’evento organizzato da Shueisha per condividere aggiornamenti e novità su tutti i suoi principali franchise, il nuovo film tratto dalla saga di Akira Toriyama, si è svelato quasi completamente, condividendo un nuovo trailer incentrato intorno al personaggio di Gohan.

Se da una parte il trailer conferma che l’Esercito del Fiocco Rosso tornerà, ancora una volta, come villain principale in una pellicola dedicata a Dragon Ball, dall’altra infatti è proprio sul figlio di Goku e Chi Chi che il breve video (che potete ammirare in calce alla notizia) si concentra maggiormente. Dopo averci mostrato Gamma 1 e Gamma 2 tentare un attacco contro Piccolo, il trailer ci mostra una parte del confronto tra Gohan e uno dei due autoproclamati “supereroi”.

Insieme al nuovo trailer è arrivata anche la prima sinossi di Dragon Ball Super Super Hero. Esattamente come i fan si aspettavano dal film che riporterà il franchise di Toriyama e Toyotaro sugli schemi dopo quasi quattro anni da Dragon Ball Super Broly, le vicende raccontate nella nuova pellicola saranno davvero esplosive! E alcuni dettagli di questa storia sono stati condivisi con il fandom da Toei Animation:

“Dragon Ball Super Broly è stato una mega-hit mondiale, con incassi al box office per oltre 13.5 miliardi di yen in tutto il mondo. Quattro anni dopo, nel 2022, un nuovo film della serie di Dragon Ball Super arriverà finalmente! L’Esercito del Fiocco Rosso, una crudele organizzazione che un tempo è stata distrutta da Goku, è stata riportata in vita da un gruppo di persone che hanno creato nuovi androidi, i più potenti di sempre, Gamma 1 e Gamma 2. Si fanno chiamare supereroi e iniziano ad attaccare Piccolo, Gohan e gli altri… Qual è il vero proposito del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? Con questa minaccia che si diffonde in tutto il mondo, ora è il momento di svegliarsi! Risvegliati, Super Eroe!”

Durante il Jump Festa sono stati anche annunciati i doppiatori che presteranno le voci ai nuovi villain e si tratta davvero di due nomi di primissimo livello: da una parte Gamma 1 sarà interpretato da Hiroshi Kamiya (il capitano Levi Ackermann de L’attacco dei giganti e il Trafalgar Law di One Piece), dall’altra Gamma 2 avrà invece la voce di Mamoru Miyano (Light Yagami in Death Note).

E come ciliegina sulla torta definitiva, Dragon Ball Super Super Hero ha rivelato anche la sua data d’uscita (almeno nelle sale giapponesi): il film arriverà il 22 aprile 2022! Siete pronti al ritorno dei guerrieri Z?