Bleach: ecco la sinossi del nuovo anime!

Bleach, capolavoro di Tite Kubo, è probabilmente uno degli anime e dei manga più influenti non solo nella storia di Weekly Shonen Jump e di Shueisha, ma in quella del medium più in generale. Dunque è più che normale che la celebrazione dei vent’anni dell’uscita del primo numero dell’opera sia quanto di più straordinario si potesse mettere insieme.

Dopo un nuovo capitolo del manga, che ha fatto il suo esordio nei mesi scorsi infatti, come è stato confermato più volte nel corso dell’ultimo anno, Bleach tornerà per un ultimo, straordinario adattamento animato, che porterà per la prima volta su schermo l’ultimo arco narrativo del manga di Kubo, la saga della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni. E ora finalmente, direttamente dal Jump Festa 2022, sono arrivati il nuovo trailer (che potete vedere in calce all’articolo) e la sinossi di questo ultimo capitolo animato della saga:

“È stata tutta una coincidenza, o era inevitabile? Ichigo Kurosaki ha ottenuto i poteri di uno shinigami per un incontro casuale. Come sotituto shinigami, Ichigo è stato coinvolto nel tumulto della Soul Society, il luogo dove le anime dei defunti si radunano. Ma con l’aiuto dei suoi amici, Ichigo h superato ogni spesa, diventando sempre più forte.

Quando nuovi shinigami e un nuovo nemico compaiono nella sua città, a Karakura, Ichigo si getta di nuovo sul campo di battaglia, con la sua Zanpakuto per aiutare coloro che ne hanno bisogno. Nel frattempo, la Soul Society ha osservato un improvviso aumento nel numero di Hollow che vengono distrutti nel mondo dei vivi. Inoltre arrivano dei rapporti su alcuni residenti del distretto Rukon che sono scomparsi. Infine, il Seireitei, casa degli shinigami, si trova sotto l’attacco di un gruppo che si fa chiamare Wandenreich. Guidato da Yhwach, il padre di tutti i Quincy, il Wandenreich dichiara guerra agli shinigami con questo messaggio: ‘Tra cinque giorni, la Soul Society verrà distrutta dal Wandenreich’. La storia e la verità tenute nascoste dalla Soul Society per mille lunghi anni vengono finalmente alla luce. Ogni cosa deve giungere alla fine, mentre l’ultima battaglia di Ichigo Kurosaki ha inizio!”

Previsto in arrivo per l’ottobre 2022, l’anime di Bleach potrà contare sull’intero cast della serie originale (anche in lingua inglese), oltre che sulla gran parte dello staff, e darà finalmente una degna, e drammatica, conclusione alle vicende di Ichigo e dei suoi amici. L’anime arriverà anche in tutto il resto del mondo. Per cui non ci rimane che aspettare per scoprire le nuove sfide che attendono il nostro sostituto shinigami preferito!