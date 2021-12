Rurouni Kenshin: annunciato il nuovo anime!

Tra i tantissimi titoli anime e manga che negli ultimi due giorni hanno fatto parlare di loro al Jump Festa 2022, l’evento di Shueisha dedicato ai maggiori successi di Weekly Shonen Jump, uno dei più importanti è certamente Rurouni Kenshin. La saga sul samurai vagabondo, creata dall’estro di Nobuhiro Watsuki e ancor oggi in fase di pubblicazione nonostante il controverso arresto dell’autore per possesso di materiale pedopornografico, ha ricevuto nel corso dei suoi oltre vent’anni di vita una serie di adattamenti, sia animati che in liveaction, anche molto recenti. E sembra proprio che Shueisha abbia intenzione di continuare a cavalcare questo successo.

Durante l’evento è stato infatti annunciato a sorpresa che Rurouni Kenshin riceverà un nuovo adattamente anime, attualmente in lavorazione, che sarà prodotto da Liden Films, lo stesso studio del successo Tokyo Revengers, anche se per il momento questo è praticamente tutto ciò che è dato sapere sul progetto. Nulla si sa sul format, sullo staff, sullo studio d’animazione e soprattutto su quale sarà la trama del nuovo progetto anime.

L’anime originale di Rurouni Kenshin, ambientato nell’era Meiji, seguiva le avventure di Kenshin Himura (a ragione considerato uno dei personaggi più amati della storia di Weekly Shonen Jump), un samurai solitario, che dopo una vita di battaglie durante la guerra civile che ha insanguinato il Giappone, decide di levare la sua spada soltanto in aiuto dei più deboli, mentre cerca di costruirsi una nuova vita.

Se, in attesa dell’arrivo del nuovo anime, volete recuperare questo anime, lo trovate su Crunchyroll, Funimation, Hulu ed HBO Max. Siete pronti a questa nuova straordinaria avventura.