My Hero Academia: ecco il trailer della sesta stagione

My Hero Academia è sicuramente uno dei manga di punta di Weekly Shonen Jump, e questo è stato confermato durante l’ultimo weekend, quando l’opera di Kohei Horikoshi si è presa il centro della scena al Jump Festa 2022 con il brevissimo, primo teaser trailer della sua sesta stagione.

Si tratta di un filmato piuttosto breve (che potete vedere qui in fondo), che non fa certo spoiler, ma si limita a posizionare le pedine in vista di quella che si preannuncia come una delle stagioni anime più violente e adrenaliniche di sempre. Con i villain che, proprio al termine della quinta stagione, si sono garantiti un numerosissimo esercito, e gli eroi che stanno radunando le forze per sferrare un colpo decisivo, tutto sembra pronto per uno scontro totale e definitivo.

Il trailer ci ha dato inoltre anche la possibilià di vedere i volti di alcuni dei grandi protagonisti della prossima stagione: da Endeavor, il number 1 hero, fino alla Rabbit hero, Mirko; dal professor Aizawa, a Midnight, fino a Present Mic, Edgeshot, Crust e tanti altri pro-heroes. E poi, ovviamente, Deku e tutti i ragazzi della 1-A. Contro di loro si erge la minaccia costituita da Tomura Shigaraki, dall’Unione dei Villain e dal suo Fronte di Liberazione del Paranormale.

Non ci vorrà ancora molto per scoprire come tutti questi pezzi si incastreranno tra di loro. La sesta stagione di My Hero Academia è già stata confermata in arrivo entro l’autunno del 2022, sempre con lo studio d’animazione Bones a occuparsi di tutti gli aspetti della serie. Siete pronti al ritorno di Izuku Midoriya e di tutti i suoi amici?

Nel frattempo, il manga di My Hero Academia si è avviato a grandi passi verso la sua conclusione, entrando nell’arco narrativo finale. Lo stesso autore dell’opera, Kohei Horikoshi, ha confermato che il manga dovrebbe essere concluso entro un anno circa. Un addio che lascerà certamente un vuoto nel cuore degli appassionati.