One Piece Red: svelato il design dei personaggi

Il 2021 è stato sicuramente un anno da incorniciare per Eiichiro Oda e per il suo manga e anime capolavoro, One Piece, che ha tagliato il traguardo dei 1000 capitoli prima e dei 1000 episodi poi. Inoltre è arrivato l’annuncio ufficiale del cast del live-action firmato Netflix e infine di un nuovo lungometraggio della serie: One Piece Red.

L’attesa per questo film, che già nel nome richiama uno dei personaggi più amati e attesi della saga, Shanks il Rosso, è fin da subito salita alle stelle, e finalmente, durante il Jump Festa 2022, in fan hanno ricevuto qualcosa su cui fantasticare! Durante il panel dell’opera di Oda sul palco principale dell’evento di Shueisha e Weekly Shonen Jump infatti, sono stati mostrati i primi character design della ciurma di Cappello di Paglia per il prossimo film.

A giudicare da queste prime bozze, sembra che il vestiario dei nostri eroi sarà in qualche modo ispirato alla musica, con una varietà di generi a sovrapporsi nelle varie tavole. Dalla versione hip-hop di Brook, a Franky che è diventato un vero e proprio cyborg amplificatore, Jinbe che si richiama apertamente a Elvis Presley e Chopper con le bacchette per la batteria in mano, tutti i membri della ciurma di Luffy mostrano una qualche connessione con l’universo musicale, anche se il più impressionante è sicuramente Usopp, bardato in un costume heavy metal, con tanto di trucco in viso, che ricorda distintamente Gene Simmons, chitarrista dei Kiss.

Insomma, è evidente che il team stia lavorando febbrilmente su One Piece Red, e del resto il film arriverà nell’agosto 2022, direttamente supervisionato da Eiichiro Oda. Sembra confermato che la trama ruoterà intorno a un festival musicale e che Shanks vi reciterà un ruolo chiave, mnetre sembra che ci sarà anche un personaggi femminile pronto ad affiancarsi alla ciurma di Luffy. Ma per il momento si tratta soltanto di speculazioni.