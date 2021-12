DNF Duel è in arrivo per l’estate 2022

L’ open beta per DNF Duel, il gioco di combattimento ispirato a Dungeon Fighter, di Arc System Works e Nexon termina il 20 dicembre su PS4 e PS5, offrendo anche uno sguardo alle meccaniche del gioco. Tuttavia, sembra che non dovremo aspettare molto per il rilascio completo.

È uscito un nuovo trailer, che conferma il lancio del gioco di combattimento nell’estate 2022. Il trailer mostra tutti i personaggi svelati finora, come Dragon Knight, Striker, Inquisitor e Hitman. Mostra anche Ghostblade, una variante Slayer che combatte con una katana e un fantasma guerriero. Oltre a eseguire rapidi attacchi per infliggere danni agli avversari, può anche teletrasportarsi rapidamente sul fantasma e farlo attaccare separatamente. Come con Guilty Gear Strive, è stato confermato l’uso del net code e del roll back per il multiplayer. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale PlayStation:

Combattimento d’azione al suo estremo. Entra nel nuovo picchiaduro nei panni del tuo personaggio preferito dell’amata serie di Dungeon and Fighter. Uno dei giochi di ruolo più popolari e ampiamente giocati al mondo, Dungeon and Fighter è tornato come gioco di combattimento. Scegli tra 10 affascinanti personaggi, ognuno con le proprie abilità e personalità distinte. Supera in astuzia, sconfiggi o batti i tuoi avversari e diventa il padrone della Volontà Suprema.

Caratteristiche

Incontra i tuoi personaggi DNF preferiti

Un mondo nato dall’universo di Dungeon e Fighter

Meccaniche di combattimento uniche

gameplay online



Resta da vedere se questo è il roster completo o meno, soprattutto considerando il numero di classi in Dungeon Fighter Online. DNF Duel sarà disponibile su PS4, PS5 e PC con altre piattaforme ancora da annunciare dall’estate 2022.Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli nel frattempo.