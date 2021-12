Saints Row: nuovi sguardi al gameplay

Saints Row è il reboot della serie ideata e sviluppata da Volition, mostratosi l’ultima volta proprio durante i The Game Awards 2021 con un gameplay trailer. Con un’uscita originariamente pianificata per il mese di febbraio 2022, adesso l’uscita dell’opera open-world è attesa per il mese di agosto.

Ultimamente, oltre al video trailer che Volition ha deciso di mostrare agli spettatori dei The Game Awards, Saints Row si è mostrato tramite qualche clip pubblicata sul profilo Twitter ufficiale dell’opera in occasione delle festività natalizie.

Ciò che viene mostrato nelle clip riguarda principalmente la personalizzazione del personaggio, che risulta apparentemente curata e dettagliata. Le varie armi che il giocatore può imbracciare si possono vedere al fianco delle numerose abilità disponibili, come ad esempio quella del “gun-fu“, che permette di sferrare un pugno fiammeggiante.

Anche la tuta alare sarà disponibile nell’area di customizzazione e permetterà al giocatore di lanciarsi nel vuoto per atterrare su nemici ostili o per disturbare gli equilibri di una rissa già avviata. Alcune migliorie ed innovazioni sono state apportate al sistema di combattimento corpo a corpo.

Per ultimo, uno sguardo è stato posto sul sistema di guida presente nel reboot di Saints Row, anche tramite la presentazione di diverse tipologie di mezzi di trasporto, tra cui anche l’overboard. Saints Row, vi ricordiamo, attualmente è previsto per l’uscita il 23 agosto 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

🎵 On the seventh day of #Saintsmas we're bringing to the ring… WIIIIINGSUUITIIIIING🎵 pic.twitter.com/Hb4Sggck1F — Saints Row (@SaintsRow) December 19, 2021

🎵 On the sixth day of #Saintsmas Volition bring to you… A whole load of crime to do…🎵 pic.twitter.com/EaZrMC3unL — Saints Row (@SaintsRow) December 18, 2021