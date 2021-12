Final Fantasy VII Remake: aggiornamento alla versione PS5 per gli abbonati PS Plus

Final Fantasy VII Remake Intergrade è approdato anche su PC tramite Epic Games Store (trovate qui i requisiti per PC) e da subito ha destato il malcontento dei fan tanto che su Digital Foundry la versione ha ottenuto un punteggio basso e pareri negativi. La versione per le piattaforme Sony sembra non essere cambiata e sono in arrivo delle importanti novità.

Tramite un post sulla pagina ufficiale di Twitter, è stato annunciato che da mercoledì 22 dicembre gli abbonati a PS Plus che hanno acquistato una copia della versione PS4, tramite il servizio di abbonamento PlayStation, possono eseguire l’aggiornamento della loro copia alla versione PS5.L’episodio Intermission, contenente il DLC Yuffie, sarà scontato del 25% per un periodo limitato. Di seguito una panoramica del titolo tramite Epic Games:

La compagnia elettrica Shinra sfrutta l’energia mako, linfa vitale del pianeta, per trasformarla in elettricità con i suoi reattori e, di fatto, sembra stringere in pugno le sorti del mondo. Ma non è così: a opporre resistenza c’è il gruppo di attivisti Avalanche. Per distruggere il reattore 1 a Midgar, l’Avalanche chiede aiuto a Cloud, ex membro dell’élite militare SOLDIER. L’operazione finisce con il gettare la città nel caos, mentre Cloud è tormentato dalle visioni del suo nemico, morto tempo addietro.

FF7R EPISODE INTERmission è la nuova avventura di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE con protagonista Yuffie Kisaragi, la ninja di Wutai in missione segreta a Midgar dove, in collaborazione con il nucleo originario dell’Avalanche, intende impadronirsi dell’ultra materia della Shinra.

Final Fantasy VII Remake è disponibile su PS4, mentre Intergrade su PS5 e PC tramite Epic Games Store.

Starting this Wednesday…

• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.

• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) December 19, 2021