Dragon Ball Games Battle Hour 2022: la nuova edizione sarà a febbraio

Bandai Namco Europe è lieta di annunciare a tutti i fan del franchise di Dragon Ball che, verso la metà di febbraio, si terranno i Dragon Ball Games Battle Hour 2022, ovvero un evento online trasmesso dal vivo in tutto il mondo (alcune regioni e paesi potrebbero essere esclusi). L’evento si terrà tra il 19 e il 20 febbraio 2022, ma di che cosa si tratta esattamente?

Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione a febbraio 2021, il Dragon Ball Games Battle Hour di quest’anno offrirà ancora più novità sul meglio che il franchise di Dragon Ball ha da offrire, tra manga, anime, videogiochi e action figure. Le notizie che verranno diffuse durante la trasmissione verranno intervallate da alcune competizioni.

Ad esempio, il “World Championship” determinerà il miglior giocatore al mondo tra tutti i vincitori delle “Finali regionali”, un torneo che vedrà sfidarsi i migliori giocatori classificati provenienti da Europa, Giappone e America del Nord. Durante il Dragon Ball Super Card Game, invece, ci sarà una sfida da sogno tra il vincitore del “World Championship 2021” e il vincitore del precedente Dragon Ball Games Battle Hour.

Come già accennato, inoltre, gli utenti potranno scoprire maggiori informazioni sui futuri progetti della serie. A tale proposito, saranno svelate tutte le ultime novità su “Super Hero”, il prossimo film che vedrà la partecipazione di Akira Toriyama. Anche “The Breakers“ farà parte dell’evento con il produttore che lo giocherà in diretta fornendo maggiori informazioni.

Il “Dokkan DATA 2022” sarà invece un programma che ripercorre i sette anni trascorsi dal lancio di Dokkan Battle, condividendo alcune statistiche di gioco dei suoi utenti e diversi dati sulla sua storia. Non mancheranno anche informazioni e contenuti sui giochi del franchise e molti altri prodotti, ma non è tutto.

Sarà mostrata anche una serie di immagini intitolata “Come fare” che mostrerà agli spettatori come scattare le migliori foto delle loro action figure preferite di “Dragon Stars Series” e “S.H. Figuarts”. Un maestro della cucina cinese sarà sul palco per creare alcuni piatti di Dragon Ball Z: KAKAROT nello speciale programma di cucina “KAKAROT COOKING”.

Per maggiori informazioni inerenti all’evento Dragon Ball Games Battle Hour 2022, non esitate ad visitare la pagina web ufficiale, nonché il profilo Twitter. Vi ricordiamo che, l’evento dedicato ad uno dei franchise più popolari di sempre, si terrà a partire dal 19 febbraio dalle ore 01:00 alle 06:00, per poi continuare sempre lo stesso giorno dalle ore 18:00 alle 02:00 del 20 febbraio 2022.