Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: nuovo video gameplay

Square Enix ha recentemente confermato di aver desiderio di rivelare nuovi dettagli e nuovi filmati di gioco per lo spin-off dalle meccaniche soulslike Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Le notizie dovevano essere comunicate dalla software house durante una live in streaming dedicata all’anniversario del primo vero Final Fantasy.

Square Enix, per l’appunto, si è rivelata fedele al suo desiderio e, come promesso, ha rivelato qualche dettaglio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, realizzato in collaborazione con Team Ninja, già responsabile dello sviluppo di Nioh e Nioh 2. Nei numerosi filmati messi a disposizione da Square, si possono notare i combattimenti e nuovi elementi dell’equipaggiamento, alcuni dei quali saranno esclusivi per chi eseguirà il pre-order.

Oltre a questi elementi svelati, la live stream ha presentato al pubblico anche alcuni “lavori” che, presumibilmente, faranno riferimento alle quest secondarie in cui il nostro personaggio, Jack, si imbatterà durante la sua avventura. Di recente, Square ha anche svelato che un nuovo personaggio si unirà al party che abbiamo conosciuto grazie alla prima demo fornitaci durante l’E3 2021.

Vi ricordiamo che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin diverrà disponibile a partire dal giorno 18 marzo 2022 e sarà giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.