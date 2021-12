Psychonauts 2: Double Fine Productions è al lavoro su numerosi progetti

Psychonauts 2, senza troppe esagerazioni, è stato sicuramente uno dei successi videoludici più redditizi dell’anno 2021, nonché uno dei migliori lavori sul fronte creativo da parte di Double Fine Productions, la software house. Nonostante sia uscito da pochi mesi, il titolo ha lasciato ampio spazio ad ipotesi, soprattutto da parte della stampa, relative ai prossimi lavori dello studio.

Ebbene, sicuramente passerà molto tempo prima di un nuovo annuncio, anche se pare che i ragazzi di Double Fine Productions stiano già pensando ai loro prossimi progetti e giochi futuri. Proprio in un aggiornamento pubblicato sul sito di crowdfunding Fig (sito in cui è stato finanziato Psychonauts 2), Double Fine asserisce che il suo team si è suddiviso in team più piccoli, così da potersi concentrare su più progetti contemporaneamente.

Anche se Psychonauts 2 è già stato lanciato e abbia addirittura gareggiato contro molti big durante i The Game Awards 2021 per il premio Game of the Year (vinto da It Takes Two), il suo supporto post lancio non è terminato qui. Sono ancora molti gli update e le patch che si prefiggeranno lo scopo di apportare modifiche e miglioramenti minori all’opera.

Psychonauts 2 si è sostanzialmente concluso in qualità di progetto, anche se ci saranno modifiche e piccole correzioni man mano che andremo avanti. Lo studio si sta già attivando per suddividere per bene il lavoro e per coprire per bene alcuni lavori che, sappiamo, piaceranno al nostro pubblico.

Queste sono state le parole pronunciate dal CEO di Double Fine Productions che ha poi continuato come segue:

Ci piace sperimentare qui a Double Fine Productions. Ogni gioco costituisce un’opportunità per esplorare nuove idee, nuovi stili visivi e grafici, nonché gameplay ed emozioni sempre nuove e sempre travolgenti. L’ultimo nostro progetto è stato un’occasione per rivisitare e immaginare il classico che ha lanciato il nostro studio nel futuro. É stato un processo lungo, ma ci piace pensare che ne sia valsa la pena.

Psychonauts 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.