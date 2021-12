Battlefield 2042: la Stagione 1 inizia a marzo 2022, rumor

La prima stagione di contenuti per Battlefield 2042 inizierà apparentemente a marzo 2022, secondo un data miner. Temporyal, un data miner affidabile di Battlefield, ha twittato che il client del gioco include missioni settimanali per 12 settimane di pre-stagione. Ciò indica una versione di marzo 2022 per la prima stagione del gioco. Il tweet contiene anche del testo che fa riferimento alla nuova mappa inclusa nella stagione 1, che probabilmente si chiamerà Exposure.

Di recente il gioco ha ricevuto il suo aggiornamento più importante. La mappa includerà tante novità nel titolo. Battlefield 2042 aggiungerà modalità di matchmaking a tempo limitato in arrivo alla fine di questo mese. Questo consentirà ai giocatori di giocare partite Breakthrough e Conquest su PS5, Xbox Series X/S e PC con un limite di 64 giocatori. Il limite di 64 giocatori è delimitato alle versioni Xbox One e PS4 del gioco, e il numero raddoppia a 128 giocatori su PC e console di nuova generazione. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.

Battlefield 2042 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.

