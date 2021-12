Lumote The Mastermote Chronicles: il gioco arriva anche su Switch

Lumote The Mastermote Chronicles è un caso particolare: annunciato quest’anno alla fine di marzo, il gioco è stato originariamente programmato di essere rilasciato su PlayStation 4 e Steam, eppure innumerevoli ritardi e diversi cambi di programma hanno fatto si che la direzione del titolo non fosse propriamente chiara, e pertanto c’è stato un grande periodo di silenzio da parte degli sviluppatori di Wired Productions. Recentemente hanno rotto il silenzio con un nuovo trailer qualche giorno fa sull’arrivo per PlayStation 4, ma c’è un’altra novità imprevista. Vista la grande portabilità del gioco, e la sua natura di gioco d’avventura con rompicapi e puzzle da completare, hanno pensato di rilasciarlo anche su Nintendo Switch, e il trailer di oggi mostra proprio quello. Lumote The Mastermote Chronicles invita i giocatori nel suo mondo sottomarino pieno di ogni sorta di forme, colori e abitanti, mentre veste i panni dell’eroe Lumote. Egli dovrà farsi strada attraverso un mondo ricco di enigmi. Il titolo arriverà anche in una versione fisica limitata. D’aiuto nella missione, sarà la capacità di Lumote di possedere i Mote, che gli permetteranno di raggiungere aree a cui normalmente è impossibile possibile accedere. Completando i rompicapi e aprendo i cancelli floreali, Lumote si avvicinerà sempre di più al Mastermote. L’edizione retail per PlayStation 4 includerà un poster, un set unico di adesivi con l’eroe bioluminescente, un download digitale per l’EP Lumote e le istruzioni per lavorare all’uncinetto il proprio Lumote. Insomma, tutta l’attrezzatura necessaria per sponsorizzare e spingere il gioco fino alle stelle. Il team di sviluppo di Wired Productions è ancora una volta entusiasta di poterci condividere questo grande titolo il prossimo anno, e non vediamo l’ora di vedere come performerà una volta rilasciato sulle piattaforme. Luminote The Mastermote Chronicles è in arrivo su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One all’inizio del 2022.