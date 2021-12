Pokémon GO: i giocatori sono delusi dell’aggiornamento di dicembre

Allora, partiamo dalla premessa iniziale. Ogni mese, Pokémon GO ospita un Community Day che rende un Pokémon diverso molto più comune e rende più facile trovare varianti Cromatiche dello stesso: è un modo simpatico e carino per rendere facile la vita di coloro che amano collezionare i mostriciattoli nel gioco. Tutti hanno sempre apprezzato i Community Day, ma questo mese di dicembre è stata una storia diversa, concentrandosi invece sul rendere disponibili contemporaneamente tutte le opzioni precedenti di quest’anno. In teoria, avrebbe dovuto essere un modo divertente per i giocatori di avere una seconda possibilità su quelli che hanno perso la prima volta, ma molti giocatori non erano pazzi per come il tutto ha funzionato. Alcuni hanno ritenuto che l’opzione di questo mese fosse rimasta piatta, mentre altri avrebbero preferito che fosse stata realizzata all’inizio del mese. Con il Community Day di dicembre oramai a pieno svolgimento nel gioco, sarà interessante vedere se Niantic farà la stessa cosa l’anno prossimo o se lo sviluppatore sceglierà invece di optare per un Community Day più tradizionale. Chiaramente, molti giocatori non erano entusiasti di come si è svolto l’evento, quindi dovremo solo aspettare e vedere cosa succede. Fortunatamente, è sicuro che i Community Days torneranno alla normalità il prossimo mese, visto che il continuo backlash sui social media è difficile da ignorare, e la Niantic lo sa bene. Quando diciamo che i fan si sono lamentati, lo intendiamo davvero, e non sono stati proprio leggeri. Potremmo farvi vedere molti esempi, ma ve ne lasceremo uno che ha avuto un certo impatto in particolare, poiché tratta proprio delle problematiche di cui vi abbiamo parlato qua sopra. Ovviamente questo non renderà Pokémon GO terribile, niente affatto, ma la Niantic dovrà stare attenta a capire la prossima volta cosa vogliono di preciso i suoi giocatori durante i Community Day.

I’m going to be blunt. Holiday event ruined by continuous community day spawns. I get it, people missed community days and need to make up for lost time. You’re burning you patrons who didn’t miss those days and paid attention to the scheduling of the events. #Niantic #PokemonGO — ShibKaizerX (@ShibKaizerX) December 19, 2021