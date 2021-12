Battlefield 2042: il gioco doveva uscire con più feature del previsto

Battlefield 2042 è stato lanciato in una forma molto approssimativa, anche per gli standard generalmente bassi della serie per il lancio, e anche se sembra che sia iniziato bene per quanto riguarda le vendite, l’accoglienza da parte della critica e del pubblico è stata allarmante. DICE, ovviamente, sta lavorando per risolvere alcuni dei maggiori problemi del gioco, ma recenti rapporti hanno portato alla luce i vari ostacoli che lo sparatutto multiplayer ha dovuto affrontare durante lo sviluppo, che alla fine hanno portato al taglio di diverse funzionalità e idee durante la produzione. Apparentemente è emersa anche un’altra di queste caratteristiche. Il giornalista e noto insider Tom Henderson è recentemente andato su Twitter e ha dichiarato che, come da una presentazione per Battlefield 2042 dell’estate 2020, lo sparatutto originariamente avrebbe dovuto avere una varietà di condizioni meteorologiche estreme e meccaniche ambientali, tra cui terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche e incendi tornado. Alla fine, a causa della mancanza di tempo e dei vincoli di sviluppo, DICE ha dovuto tagliare tutto e ha finito per concentrarsi esclusivamente sui tornadi che si trovano attualmente nel gioco. La distruzione travolgente e le meccaniche meteorologiche estreme in Battlefield 2042 sono state un punto critico per un certo numero di giocatori, quindi questa dovrebbe essere una notizia particolarmente deludente. Nel frattempo, Henderson afferma anche che a causa del pasticcio post-lancio in cui si trova Battlefield 2042 e con DICE concentrato prima di tutto sulla risoluzione dei numerosi problemi con cui il gioco è stato lanciato, i piani post-lancio per il gioco sono molto grigi, e non si fida assolutamente del fatto che potrebbero risollevare il morale della community, anche se ovviamente, resta da vedere cosa indichi esattamente, specialmente in assenza di una parola ufficiale da DICE o EA. Continueremo a vedere come andrà avanti Battlefield 2042 e vedremo se gli ultimi leak sono veri, e come DICE riuscirà a risolvere i suoi innumerevoli problemi.