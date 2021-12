Dead Cells: nuovo trailer per il DLC The Queen and the Sea su Nintendo Switch

Dead Cells è il classico intramontabile roguelike che tutti conoscono sin dal suo debutto esemplare il 2017 da parte dello studio di Motion Twin. Nel corso degli anni, il gioco è stato aggiornato e patchato infinite volte, e ogni update ha portato grandi content che hanno reso i fan felici della cadenza degli aggiornamenti. Oggi è uscito un nuovo trailer che mostra il nuovissimo aggiornamento, chiamato “The Queen and the Sea” per Nintendo Switch, e porterà un sacco di contenuti aggiuntivi nuovi di zecca che dovrete scoprire. Innanzitutto, di seguito vi diamo la descrizione dell’evento:

“Combatti attraverso gli orrori dei relitti infestati per raggiungere il faro, quindi scala la torre svettante in una corsa contro le fiamme crescenti e i guardiani arrabbiati per raggiungere la corona, dove ti aspetta un vecchio nemico…”

Sembra che questa zona sia davvero ostica: i nemici in particolare daranno filo da torcere al Prigioniero mentre cerca di aggirarli e sconfiggerli usando principalmente l’intuito e l’intelletto, poiché uno scontro diretto con le guardie della regina non è caldamente consigliato a meno che abbiate un grande equipaggiamento. Una volta superata questa sfida, però, vi attenderà la vera prova: una lotta brutale contro il boss della zona, la regina. Dal trailer possiamo vedere che il suo moveset sembra davvero fuori di testa, e con tutto quello che viene mostrato sullo schermo, aspettatevi un combattimento frenetico che metterà alla dura prova le vostre abilità, i vostri riflessi e il vostro ingegno nel manovrarvi in un’arena ristretta. La cadenza con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti di Dead Cells è insuperabile, e possiamo anche dirvi che non dovrete attendere molto prima di poter giocare a The Queen and the Sea, poiché arriverà il 6 gennaio su tutte le piattaforme. La sfida sarà grande, la ricompensa ancora di più: volete provare a tentare le vostre abilità?