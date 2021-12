CrossfireX: ecco dei nuovi video gameplay

CrossfireX è un progetto piuttosto intrigante, non solo perché sta portando il popolarissimo sparatutto multiplayer di Smilegate al pubblico occidentale, ma anche perché la sua promessa di una vera e propria campagna per giocatore singolo sviluppata da Remedy Entertainment è parecchio invitante. In vista dell’imminente lancio, un gruppo di media ha avuto modo di toccare con mano una parte della campagna per giocatore singolo del gioco, e così sono emersi anche nuovi dettagli e nuovi video gameplay.

Qui sotto, potete controllare alcune preview pubblicate da alcune stampe specilizzate del settore, dove ognuna delle quali mostra un sacco di nuovi filmati da due missioni della campagna. Vengono mostrati molti combattimenti, così come un interessante meccanismo di rallentamento temporale, che permette ai giocatori di fare il punto sui nemici e sull’ambiente circostante, con le cose che tornano ad accelerare non appena si ricomincia a sparare. CrossfireX sarà disponibile sugli scaffali dei negozi nella giornata del 10 febbraio 2022 su Xbox Series X/S e Xbox One.

Ecco la descrizione del gioco dal Microsoft Store: