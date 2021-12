Fobia St. Dinfna Hotel:in arrivo nel 2022

Ci sono novità da parte di Maximum Games & Pulsatrix Studios ,le case sono fiere di annunciare lo sviluppo del nuovo titolo Fobia St. Dinfna Hotel in arrivo per il 2022.

Il titolo è un horror single-player che vi mette nei panni del giornalista esordiente Roberto in una lotta contro il soprannaturale. Roberto scopre presto che con la sua indagine sta scoprendo qualcosa di molto più grande, e più oscuro, di quanto avrebbe potuto immaginare.

Esplorate diversi mondi in cui il tempo si scontra in scenari passati, presenti e futuri pieni di enigmi, misteri e cospirazioni. Usate la vostra fotocamera per scoprire una serie di indizi. Attraverso questo strumento navigate gli eventi attraverso il tempo e difendetevi contro le creature mostruose che inseguono i corridoi dell’hotel.

L’hotel, luogo principale in cui si sviluppa la storia è un ambiente lussureggiante di un hotel di lusso e che vi trascinerà in una storia coinvolgente piena di colpi di scena sorprendenti e momenti inaspettati. Ciò che inizia come un’indagine su un hotel iconico presto si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, e per la verità.

Il titolo uscirà nel 2022 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC.