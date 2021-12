Backbone: nuovo gioco in arrivo nel 2022

Raw Fury ed EggNut hanno annunciato l’arrivo di un nuovo gioco di Backbone per il 2022. Non c’è ancora neanche un titolo preciso, ma la cosa sicura è che arriverà il prossimo anno. Il breve teaser pubblicato per l’occasione non fa capire granché, in quanto si vede giusto un paesaggio innevato. Gli stessi autori su Twitter non dicono neanche se si tratti di un prequel o un sequel del gioco uscito a maggio su PC e successivamente anche su console PlayStation e Xbox, che vedeva protagonista il procione-detective Howard Lotor.

Vedremo dunque più avanti come sarà questa nuova avventura, intanto vi lasciamo qui sotto il breve filmato.

Questa la descrizione del primo Backbone sulla pagina Steam:

IL GIOCO

Un mondo ricco, vivo e pulsante che non attende altro che di essere esplorato. Backbone si svolge in una distopica Vancouver, BC, e presenta vere locazioni e affascinanti paesaggi pixellati.

Una fusione stilistica e tematica tra film noir, animali antropomorfi, tecnologie retrofuturistiche e i classici distopici. Il mondo di Backbone è qualcosa che non hai mai visto, ma che hai sempre desiderato di visitare.

Una trama complessa e ricca di spunti riguardante i temi del potere, della corruzione, del decadimento sociale e della discriminazione sistematica. Backbone racconta la storia di come il nostro ambiente ci modella, e di come noi lo influenziamo a nostra volta.

GAMEPLAY