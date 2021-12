Sayaka Kanda: morta l’attrice e doppiatrice giapponese

Sabato, l’attrice e cantante giapponese Sayaka Kanda è stata trovata morta alle 13 circa a Sapporo, in Giappone. Quella mattina, Kanda avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Eliza Doolittle in My Fair Lady, non presentandosi per malattia, con la sua controfigura che ha assunto il ruolo.

Kanda è caduta dal 14° piano dell’albergo in cui alloggiava. NHK riferisce che la polizia locale sta ora indagando sulla possibilità del suicidio. Tuttavia, le autorità non hanno scartato l’idea dell’omicidio.

Sayaka Kanda, 35 anni, era la figlia del popolare attore Masaki Kanda e della star Seiko Matsuda. Nella sua carriera, ha registrato musica ed è apparsa in film, TV e produzioni teatrali, ma ha trovato il successo come doppiatrice. Era la voce di Anna in lingua giapponese per Frozen, vincendo il premio come miglior attrice protagonista ai Seiyu Awards del 2015, che premia i migliori doppiatori del Giappone. Kanda ha anche doppiato Anna nella versione giapponese di Kingdom Hearts III.

Nel corso degli anni, è stata la voce per diversi anime, tra cui recentemente quella di Yuna in Sword Art Online: Alicization – War of Underworld. Kanda ha anche doppiato Kaede Akamatsu in Danganronpa V3, e ha anche interpretato il ruolo di Junko Enoshima negli adattamenti teatrali Danganronpa The Stage e Super Danganronpa 2 The Stage.

Il suo ultimo ruolo in un anime è stato quello di Mana Nagase in Idoly Pride del 2021.

Secondo Asahi News, l’ufficio di Kanda ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo la sua scomparsa: “È con estrema tristezza che annunciamo la sua morte ai suoi fan e a coloro che l’hanno sostenuta. Non siamo ancora in grado di accettare la sua scomparsa e stiamo cercando di affrontarla”.

Kanda doveva interpretare Maetel il prossimo aprile in una versione musicale del classico anime Galaxy Express 999.