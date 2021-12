Classifica italiana: FIFA ancora in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quarantanovesima settimana di questo 2021, dal 6 al 12 dicembre. Come nella scorsa settima e come succede di frequente, in cima alla classifica c’è FIFA 22 (nella sua versione PS4). Il podio è lo stesso di sette giorni fa, ma stavolta Just Dance (su Switch) è secondo, mentre Pokémon Diamante Lucente è terzo. Perla Splendente è invece nono. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è per la seconda settimana di fila Farming Simulator 22. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 22 PS4

2 JUST DANCE 2022 SWITCH

3 POKEMON BRILLIANT DIAMOND* SWITCH

4 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

5 FIFA 22 SWITCH

6 MARIO KART 8 DELUXE* SWITCH

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

8 MARIO PARTY SUPERSTARS* SWITCH

9 POKEMON SHINING PEARL* SWITCH

10 CALL OF DUTY: VANGUARD PS4

PC

1 FARMING SIMULATOR 22

2 RED DEAD REDEMPTION 2

3 FOOTBALL MANAGER 2022

4 GRAND THEFT AUTO V

5 FAR CRY 5

6 FIFA 22

7 GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION

8 MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY

9 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

10 F1 2021

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail