Mortis Chronicles Tale of Cowardice: disponibile la demo

Noovola è entusiasta di annunciare che la demo e il Kickstarter dell’attesissimo Mortis Chronicles Tale of Cowardice, il gioco di ruolo indipendente a turni 2D ricco di tradizioni, magia e demoni, sono ufficialmente in uscita oggi. Mortis Chronicles è stato sviluppato da Mark Lecarde, con Noovola a supporto degli sforzi di produzione. Chiunque voglia provare il gioco può farlo qui, supportando questa fantastica campagna visitando la pagina Kickstarter

L’obiettivo di finanziamento per questa campagna è di £ 3.000/€3,515 e la campagna durerà da oggi fino al 19 gennaio 2022. Mortis Chronicles Tale of Cowardice è un gioco di ruolo 2D a turni, ambientato nel mitico mondo di Mortis. Gioca nei panni di Evander e del suo gruppo di ribelli in difesa del loro mondo contro l’attacco dei Grandi Demoni. Soccomberete alla pressione demoniaca, o conquisterete i vostri nemici per ripristinare la pace e l’equilibrio, in questa storia avvincente che contrappone il coraggio alla codardia?

Metti alla prova le tue abilità in questo tattico a turni e prendi il controllo di Evander e della sua squadra, ognuno dei quali possiede il proprio set unico di abilità che, combinate strategicamente, possono portare alla fine del tuo nemico. Usa la tua astuzia per superare i tuoi avversari attraverso combattimenti corpo a corpo, lanciando potenti incantesimi per infliggere danni, curare, mostrare le debolezze dei tuoi nemici, e molto altro.

Mortis Chronicles abbina meccaniche familiari di RPG con elementi unici di strategia e combattimento per portare una nuova prospettiva all’esperienza dei gioco a turno. Ecco un riepilogo delle meccaniche di gioco: